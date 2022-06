Nederlandse topontwerpen: de verbeelding aan de macht

Het bijzondere werk op de afbeelding mag beschouwd worden als een combinatie tussen een meubel en een kunstobject. Zoals elk goed meubelstuk heeft het een praktische toepassing, maar het uiterlijk is meer dan dat. Het mechanische gedeelte zorgt voor een grappige, interessante en kunstzinnige kant. Het handwiel heeft echt een functie, want als je er aan draait, dan worden de tandwielen in gang gezet en schuift een lade uit het houten blok. Dit meubel is daarom niet alleen statisch, maar ook dynamisch en het zorgt voor een interactie tussen meubel en gebruiker. Dit designmeubel heeft ook een uitdagende kant, je vraagt je af wat er gebeurt als je aan het tandwiel draait! Vooral kinderen zijn dol op dit speelse meubel. Als we terugdenken aan onze eigen jeugd, dan begrijpen we wel waarom.

De prachtige ontwerpen van Joyce Flendrie variëren van interieurs of interieuronderdelen tot meubelstukken, objecten en verlichtingselementen. Bij het ontwerpen zoekt ze altijd naar uitdagingen, zowel gedurende de ontwerpfase als tijdens de realisatie. Het niet alledaagse wordt via een hoogwaardige techniek gevangen in mooie eerlijke materialen. Haar ontwerpen fascineren, intrigeren en zorgen echt voor een beleving in je interieur. Wat ze hoopt met haar ontwerpen te bereiken? ¨Ik hoop dat ze een glimlach tevoorschijn brengen¨ - Joyce Flendrie