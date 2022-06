Maak uw eigen paasboeket

We berichtten al eerder over AVA Papierwaren maar op veler verzoek duiken we dit maal iets gedetailleerder in op deze creatieve paasbezigheid. AVA bedacht namelijk een creatieve manier om een lenteboeket of paastak te versieren. Zij gebruiken daarvoor de zogenaamde marmertechniek, normaal gebruikt om meubels of muren een marmerlook te geven. De benodigdheden: een beker met water, Easy-Marble verf, satéprikkers en eventueel wat lint of enkele kopspelden. Met deze simpele techniek behaalt u verrassend mooie resultaten. In dit artikel nemen we de stappen één voor één met u door.