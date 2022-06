Bijzonder rustgevend modern woonhuis

Op deze foto krijgen we een goede indruk van de breedte van de woning. Ook de tuin is niet erg diep maar de breedte compenseert veel. Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte is bijna de gehele woning te openen. De buitenruimte, die door de grote ramen altijd zichtbaar is, draagt bij aan de ruimtelijkheid die binnen ervaren wordt. Het rode kleed contrasteert mooi met het groen in de tuin en lijkt bijna parallel te liggen aan het strookje gras dat we als eerste tegenkomen. Het is een bijzonder huis geworden, waarvan de voorgevel ons niet had doen kunnen vermoeden dat de woning zo licht en ruimt van binnen zou zijn.

Onze overige homify 360°-projecten vindt u terug in ons magazine.