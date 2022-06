Moderne keukens in 10 verschillende stijlen

Wanneer de hele familie graag in de keuken komt dan is het logisch dat de ruimte soms te klein lijkt en de bewoners het gevoel hebben dat deze te vol is. Om dit probleem op te lossen is het aan te bevelen de keuken in een 'C of U' vorm te plaatsen en vrije ruimte open te laten in het midden. In deze keuken is een mooie bank in het blauw opgenomen onder het raam waardoor het daglicht vrij naar binnen kan stromen. Wat ons betreft een ingenieus gebruik van de ruimte!