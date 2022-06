6 ideeën om je huis gezellig te maken

Licht is natuurlijk ook een onmisbaar onderdeel in het gezellig maken van een ruimte. De één kiest voor natuurlijk licht door te gaan voor grote ramen en veel glas. Een ander kiest wellicht eerder voor kunstmatig licht in de vorm van lampen. Zorg in ieder geval dat er meerdere lampen zijn zodat je kan spelen met het licht en er voor elke situatie de juiste verlichting mogelijk is. Uiteraard is er een combinatie van de twee genoemde lichtbronnen zeer goed mogelijk. Daarnaast zorgen kaarsen natuurlijk ook altijd voor een bepaalde sfeer.