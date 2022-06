De bungalow die je altijd al wilde hebben

Uiteraard willen we ook even een impressie hebben van de planning van de binnenkant van het huis. De toekomstige bewoners zullen dit vast naar hun eigen smaak in gaan richten, maar de architecten hebben wat ons betreft al een schitterend interieur in gedachten. Een leuke en frisse woonkamer waarin zowel moderne als landelijke elementen weer terugkeren. Erg fijn is de aanwezigheid natuurlijk van een open haard. Dat zorgt voor extra gezelligheid op een koude zondagmiddag met het hele gezin. En als het mooi weer is, schuif je de deuren naar de tuin gewoon open en zet je lekker de barbecue aan. Let er ook vooral even op hoe fraai de lichtinval is door de vele ramen die zijn gepland. Wat een heerlijk licht huis.