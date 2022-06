6 ideeën voor innovatieve vloeren

De betongietvloer is aan een opmars bezig, waardoor de vloer je waarschijnlijk niet helemaal onbekend voorkomt. De vloer is uitermate geschikt voor grote oppervlakte en wordt door zijn duurzaamheid ook veel in keukens gelegd. De betongietvoer is een cementgebonden gietvloer met een natuurlijke robuuste uitstraling. Hierdoor past de vloer goed binnen een inrichting met veel natuurlijke materialen en robuuste meubels. De vloer is in meer dan honderd verschillende kleuren te verkrijgen, waardoor je altijd wel een vloer vindt die bij jouw wensen en inrichting past. Het grote voordeel van een betongietvloer is het slijtvaste en duurzame karakter, waardoor de vloer echt jaren mee kan. Ook is de vloer onderhoudsarm, wat betekent dat je weinig tijd kwijt bent om de vloer mooi te houden. Om de misschien wat koude uitstraling van de betongietvloer weg te nemen, kun je er een mooi vloerkleed op leggen. Door te kiezen voor een vloerkleed met veel kleur, creëer je een schitterend contrast met de gladde en strakke vloer.