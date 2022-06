Ontwerp je eigen holistische tuin

Smaak is het laatste zintuig dat we in dit Ideabook aandragen. Want wat zijn we zonder ons eigen smaakpalet, en hoe wonderbaarlijk is het om je tuin niet alleen als een fijne plek om te vertoeven te zien, maar ook als een functioneel element in ons leven? Dit maakt de holistische zienswijze compleet.

Het inbouwen van eetbare planten in je tuin is een makkelijke en leuke manier om aan dit laatste holistische aspect toe te geven. Onze tuincentra staan vol met eetbare planten en de meeste doen het enorm goed in de 'open' grond. Behalve het aanleggen van een eigen kruidentuintje kun je ook voor een fijne moestuin kiezen. Toegegeven, het vergt wat inzet, en het bijhouden is geen sinecure. Maar hoe heerlijk is het om je eigen krop sla te kunnen eten, of je eigen wortels klaar te kunnen maken voor het avondeten. Volledig lokaal, biologisch en met een trots gevoel dat je 100% zeker niet krijgt wanneer je dezelfde producten uit de supermarktschappen hebt gekocht. Ook hier zien we weer een holistische insteek terug, het geheel is beduidend groter dan de som der delen!