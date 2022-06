Prachtig vernieuwde woningen in Enschede

De generatie ‘babyboomers’ heeft voor veel groei gezorgd in Nederland en ook in vele andere landen. Economische groei en mede daardoor ook groei van de behoefte aan woningen. In veel Nederlandse steden is deze groei duidelijk te zien aan de vele nieuwbouwwijken die in de jaren ’60, ’70 en ’80 uit de grond zijn gestampt. Sommige van die woningen zijn inmiddels alweer rijp voor de sloop. Maar dat sloop niet altijd noodzakelijk is bewijst dit bijzondere project van Wismans & De Jong Architecten BNA. In Enschede toverden ze een afgeschreven blok woningen om tot prachtige moderne huizen. Oud in een nieuw jasje dus!