homify 360°: Vrijstaande woning in Nijverdal

Vandaag staat deze vrijstaande woning in Nijverdal centraal in onze homify 360° categorie. Het ontwerp is afkomstig van Beltman Architecten, een middelgroot architectenbureau uit Enschede. Het bureau wordt getypeerd als professioneel, procesgericht en ervaren. Het vijftien-koppige team ontwerpt vanuit een visie waar de vier volgende speerpunten centraal staan: vitaliteit, flexibiliteit, esthetiek en spaarzaamheid. Het architectenbureau heeft uiteenlopende opdrachtgevers en tot de opdrachten behoren onder andere projecten op het gebied van herstructurering, woningbouw, zorg, utiliteitsbouw, renovatie en interieur. Laten we eens kijken hoe deze kennis en visie zich laten vertalen in de praktijk, we gaan daarvoor naar het Overijsselse Nijverdal en nemen deze vrijstaande woning onder de loep.