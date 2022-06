De bijzondere badkamers van Studiodoccia

We zien hier nog eens de doucheruimte en de wastafel vanuit een andere hoek. Op de achtergrond zien we de op maat gemaakte douchegoot waar we het al eerder over hadden. Het interieur wordt hier vergezeld door een sierlijk krukje, let op de aparte pootjes en het transparante karakter. De wc en de wastafel zijn de enige massieve elementen in de ruimte en voor laatstgenoemde geldt dat deze vrij dun en licht oogt vanaf ooghoogte. Ondanks zijn beperkte oppervlakte tovert deze royale en luxe badkamer bij ons onmiddellijk een glimlach op het gezicht. Het moet een fijne ervaring zijn om hier het begin van de dag te starten.

