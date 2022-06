homify 360°: Moderne villa in Dokkum

De keuken is op deze foto beter te zien. Een aantal elementen die we in de overige vertrekken en ruimtes tegenkomen gelden ook hier. Strakke, eindeloze lijnen bepalen de ruimtelijke ervaring. Deze lijnen worden nauwelijks onderbroken, de vertrekken, zoals de keuken en de eetkamer hier, zijn allen aan elkaar geschakeld en vormen één vloeiende ruimte. Nergens onderbroken door deuren of panelen. Zelfs de keukenkastjes hebben geen uitstekende elementen. Het interieur is modern en vrijwel geheel in wit uitgevoerd.