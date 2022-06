Handige accessoires en artikelen voor in de keuken

Omdat de keuken al snel verstopt kan raken met overbodige apparaten en accessoires is het belangrijk om een juiste afweging te maken tussen de verschillende artikelen die verkrijgbaar zijn. Kwaliteit moet hierin altijd prevaleren boven kwantiteit, less is more . Bovendien zullen accessoires van slechte kwaliteit op termijn alleen maar geld kosten, ze zullen eerder aan vervanging of reparatie toe zijn. Op de foto zien we een mooi voorbeeld van een keuken waarin men gekozen heeft voor slechts een paar goedgekozen accessoires, van het stijlvolle kruidentuintje tot de roestvrij stalen apparaten – allen van een degelijke kwaliteit.