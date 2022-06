Fantastisch samenspel van oud en nieuw

We nemen nog een laatste blik in de smalle, hoge hal. Renovatieprojecten als deze worden vaak gezien als een technische ingreep in een woning, terwijl het in werkelijkheid gaat om slechts een technische reflectie die inherent is aan het creatieve proces. De technische interventie van deze woning was een ethische beslissing van de architect om de Pombal erfenis in stand te kunnen houden. Dit project is voornamelijk interessant omdat de architectonische geheugen behouden en gecombineerd is met de introductie van modernisme. Het dialoog tussen nieuw en historie is wat ons betreft zeer goed uitgevoerd.