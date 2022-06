Vijf inspirerende paasideeën

Wat is er nou leuker dan met vrienden of familie zelf uw eigen paasversiering te maken? Dan bent u bij AVA Papierwaren aan het juiste adres! AVA bedacht onder andere deze creatieve manier om een lenteboeket of paastak te versieren. Zij gebruiken daarvoor de zogenaamde marmertechniek, normaal gebruikt om meubels of muren een marmerlook te geven. De benodigdheden: een beker met water, Easy-Marble verf, satéprikkers en eventueel wat lint of enkele kopspelden. Met deze simpele techniek behaalt u verrassend mooie resultaten. Voeg één voor één een paar druppels van de verschillende kleuren marmerverf aan het water toe en roer voorzichtig met de satéprikker om figuren te vormen. Prik vervolgens de bol of het ei op de satéprikker en dompel deze langzaam onder in de verf. Laat uw creativiteit de vrije loop en stel verschillende bolletjes samen, deze kunt u dan later combineren met een prachtig lenteboeket.