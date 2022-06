Droomvilla met fantastisch zwembad

We nemen vandaag een kijkje bij onze oosterburen en ontdekken daar deze villa met zwembad in Hessen. Het vrijstaande huis is ontworpen door DG/D Architekten en telt zo'n 450 vierkante meter woonoppervlak, inclusief de tuin en het buitenzwembad. In het vervolgen van dit artikel laten we u zowel het interieur als het exterieur zien.