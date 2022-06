We gaan op reis naar Portugal! Zin in? Vast wel. Een mediterraanse schoonheid staat op ons te wachten, ze ligt in het landschap als een parel tussen de rotsen. Het is een bijzonder project dat onze ogen geopend heeft voor wat er mogelijk is binnen de rustieke bouwstijlen. De woning die we je vandaag laten zien is eigenlijk een hybride ontwerp, dat wil zeggen dat er twee uiteenlopende stijlen samengevoegd worden die gek genoeg toch heel goed bij elkaar passen. We nemen je mee voor een wandeling door de woningen om je de mooiste ideeën van dit moment te laten zien. Loop gewoon even met ons mee en laat je inspireren door de temperamentvolle vormgeving van dit huis in Portugal. Echt een mediterraanse schoonheid!