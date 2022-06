De homify gids voor een optimale indeling van je woning

De trap is ook weer zo'n typisch element in huis dat steeds meer in de openbaarheid gebracht wordt. De trap mag gezien worden. Eerder werden de trappen in huis aan alle kanten afgeschermd omdat het vooral om de functionaliteit draaide, nu zien we dat de schoonheid ervan juist manier benadrukt wordt. Door de muren rondom de trap weg te halen, blijft er extra ruimte over om te benutten. Hierin zien we de wens (en het vermogen) om de hoeveelheid loze ruimte in een huis tot een minimum te beperken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er aan de open trap de aandacht wordt besteed die een dusdanig zichtbaar (en groot) element in huis verdiend. Je komt er hier niet met een oubollige trap met karpetbeslag. De zichtbare trap is een designcomponent dat nog best wat voeten in de aarde heeft. Het kiezen voor de juiste vorm, zoals de charmante wenteltrap hiernaast, en de goede kleur liggen daaraan ten grondslag.