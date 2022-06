Opslag Nodig? Dat Kan Ook Slim & Knap! 7 Ideeën

Laten we eerlijk zijn, er zijn momenten waarop we denken dat schoenen een eigen leven leiden! We vinden ze overal en het lijken er steeds meer te worden. Waar laten we deze schoenen allemaal? Reserveer een kast, of een deel van een kast helemaal voor schoenen. Geen wankele schoenrekken meer met een maximale capaciteit van 15 schoenen, maar een kast zoals bij de entree in dit voorbeeld. Zo heb je je schoenen altijd bij de hand.