Een metamorfose waarvan je versteld zult staan

Dezelfde keuken, maar vanuit een andere hoek en in de verleden tijd. We geven je deze voorbeelden vanwege de sterke illustratie die deze ruimte geeft als het gaat om de immense veranderingen die er zich in het huis hebben afgespeeld. Als we een blik in deze keuken werpen wordt het direct duidelijk waarom de huidige bewoners dit interieur niet meer wilden. Ten eerste is het super gedateerd, maar dat hadden we al vastgesteld, daarbij is de inrichting rommelig op een hinderlijke manier, tot slot kunnen we zeggen dat een keuken annex eetkamer als deze niet uitnodigend is, juist vanwege het feit dat de ruimte er niet fris uitziet. Een etentje plan je per definitie niet in deze kamer.