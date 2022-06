Temperamentvolle zwarte woning

De eetkamer is het absolute centrum van de woning. Geheel in contrast met de heldere strakke wanden is de tafel gegoten in een rustieke vorm. Maar de stoelen zijn natuurlijk wel lekker modern gehouden, want dan klopt het plaatje beter. En wat vind je van de prachtige wit/gouden lamp boven de tafel? Is het geen schatje! Deze sfeervolle lichtbron is het tegenbeeld van de organische sculptuur op tafel. Een interieur vol contrasten, variatie en hoogwaardige ontwerpen is een wereld op zich waarin je helemaal in prettige gedachten kunt verdwalen.

Natuurlijk materiaal plus een leuk ontwerp: het is gewoon een prachtige houten aanbouw! Hoe dit allemaal in elkaar zit lees je in dit leuke en vooral informatieve artikel!