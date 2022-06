Groots dromen in het klein, zes voordelen van een kleine woning

We zeiden het al eerder, wie klein leeft moet beter nadenken over welke spullen wel, en welke geen plek verdienen in huis. Dit kan gaan over luxe artikelen, maar vaker nog gaat het over de basale spullen die een interieur vormen. Want is een tweede leunstoel nou wel echt nodig, of is het voldoende dat er al een bank staat waar iedereen gezellig samen oppast. Natuurlijk gaat het onderzoek ook verder, van luxe naar noodzakelijk naar de meer decoratieve stukken in huis. Een klein huis met minder oppervlak is al snel gevuld. Zelfs de kleinere 'troep' dingetjes kunnen ruis veroorzaken op een manier die je in een groter huis niet voor mogelijk had gehouden. Het aanbrengen van voldoende opbergruimte is daarbij natuurlijk van even zo groot belang. In dit voorbeeld is er slim extra opbergruimte gecreëerd door een kast rondom de zithoek te bouwen.