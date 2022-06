Unieke bungalow in Rosmalen

Er zijn periodes geweest dat in Nederland de bungalows als paddenstoelen uit de grond schoten. Geïnspireerd op een Amerikaans type huis kwamen in heel veel dorpen en buitenwijken van steden bungalows te staan. Zeker als zo’n bungalow van steen of beton is gebouwd, is er relatief weinig onderhoud nodig. Maar als een bungalow er al zo’n 30 of 40 jaar staat dan wordt het soms tijd voor een grondige verbouwing. Dit project in Rosmalen van de architecten van Janicki Architect laat zien hoe een oude bungalow weer helemaal bij de tijd gebracht kan worden. En dan gaat het niet alleen om het uiterlijk en de stijl waarin het huis is verbouwd. Een belangrijk onderdeel van de verbouwing is het energieneutraal maken van de woning geweest.