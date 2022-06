homify 360º: modern en kleurrijk appartement in Londen

Een erker is een traditioneel Victoriaans architectonisch element. Naast een ruime woonkamer staat de erker in de top tien van veel huizenbezitters. Voor de inrichting is een traditioneel kleurenpalet gekozen, waarbij gedempt grijs en oranje de historische stijl van de erker completeren. De bloemenprints op de zitting en de zonnewering zijn een smaakvolle combinatie die de ruimte een landelijke uitstraling geeft. Let ook even op de goed gevulde bibliotheek, die past bij het oorspronkelijke doel van de erker, namelijk het bieden van een plaats voor studie en ontspanning. De lichtval is hier optimaal bij het lezen. In deze kamer kun je genieten van ontelbare verhalen die zich afspelen in uiteenlopende werelden.