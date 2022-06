Hedendaagse designideeën: lente 2015

Alle typische elementen van een moderne keuken zie je hier: witte muren, lichtkoepels voor natuurlijk licht en een spat kleur in de vorm van rode en gele krukken. In deze moderne keuken zien we ook zwart keukenapparatuur, dat tegenwoordig erg gewild is, het is weer eens wat anders dan het geijkte wit. Keukeneilanden worden ook steeds populairder: dit exemplaar staat vol trots in het midden van de kamer en kan worden gebruikt als ontbijtbar. De keuken is zeer minimalistisch ingericht, dit is mogelijk door de slimme opbergsystemen, die het keukengerei verbergen en zorgen voor een strakke vormgeving.