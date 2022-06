Kijkje in een studentenwoning in Londen

In deze zone kun je snel tussen het studeren en feesten door een maaltijd in elkaar zetten. Er is een kookplaat, een kleine oven en genoeg opbergruimte voor alle benodigdheden. De keuken is mooi verborgen onder het het slaapgedeelte en afgezet met een muur om een aparte kookruimte te creëren. Naast de keuken zien we een open ruimte, hier zou je een bank neer kunnen zetten, waardoor een lounge al snel een feit is. Ook leuk in deze ruimte is een tafelvoetbalspel, dat is altijd een goed tijdverdrijf als vrienden over de vloer komen.

Tot zover deze prachtige studentenwoning in Londen. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

