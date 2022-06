Historische kerk wordt omgetoverd tot moderne droomwoning!

De renovatie van oude kapellen is geen sinecure, maar het is op dit moment een absolute trend. Als je dit renovatieproject door Granit Chartered Architects hebt gezien zul je begrijpen waarom deze projecten zo populair zijn. Misschien is het wel vanwege het mysterie dat uitgaat van het leven in een ruimte waar vroeger diensten in gehouden werden, waar de belangrijke dingen van het leven onder de aandacht gebracht werden. Afgezien van deze religieuze lading zijn de oude kapellen gezegend met ware architectonische hoogstandjes, zoals hoge plafonds, een sfeervolle schuine daken en langwerpige gracieuze ramen, zoals je die alleen maar in kerken kan aantreffen.

De renovatie aan de kapel die we vandaag aan je laten zien begon in 2007, waarbij het oude gebouw meesterlijk werd omgebouwd tot negen appartementen met 1 en 2 slaapkamers, die zich uitstrekken over twee blokken. Naast de kapel werden moderne bouwen gerealiseeerd, waardoor er meer woonruimte beschikbaar kwam. Al nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel met ons mee!