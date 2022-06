6 tips voor een succesvolle high tea

De traditie van de high tea dateert uit de vroege negentiende eeuw, toen Anna Russel, de zevende hertogin van Bedford, vrienden uit begon te nodigen voor een zomerse afternoon tea in Woburn Abbey in Bedfordshire. Het was in deze periode gebruikelijk dat mensen bij elkaar kwamen om twee maaltijden per dag te gebruiken, zoals het ontbijt en het diner. Anna begon de traditie van een lichte snack in de middag en een pot heerlijke thee.

In onze tijd is de high tea weer helemaal terug van weggeweest, maar heeft nu een modern jasje gekregen. Het gaat allang niet meer alleen om een lichte snack en een pot thee, want er wordt tegenwoordig een overvloed aan eten en drinken bij zo'n high tea betrokken. De high tea is een trendy aangelegenheid geworden die voorbereiding en oplettendheid vereist, maar is daardoor vaak wel een onvergetelijk evenement waar je nog vaak aan terugdenkt. Vandaag maken we je het gemakkelijk, we hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet om eenvoudig een gewelidige high tea te kunnen organiseren met stijl en klasse. Kijk met ons mee!