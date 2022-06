Benut elke vierkante centimeter met deze tips!

In deze prachtige kleine studio is het ruimte besparen met multifunctionele oplossingen tot kunst verheven. Over alles is nagedacht en niets is toevallig. De schuifdeur richting de wc, de kastruimte in de niche, het keukenblok dat keuken en woonkamer scheidt en de tafel die daaraan grenst. Alles is even praktisch als fraai.