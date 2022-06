Top 5 van de week: Modernistische woningen en ambachtelijk vlechtwerk

Waar moeten we onze tv kwijt? Of onze hifiapparatuur? En waarom zijn de meeste tv's toch zo lelijk? Op plaats twee vinden we ons artikel over design-mediameubels en verkennen wij de verschillende mogelijkheden om deze producten in het interieur te laten integreren. Daarnaast laten we u kennis maken met een aantal bijzondere ontwerpen, wat dacht u bijvoorbeeld van de tv op de foto hiernaast? Nogal wat anders dan die bakbeesten van kunststof of de inwisselbare platte tv's. Deze tv is niet alleen bedoeld als gebruiksvoorwerp maar draagt daarnaast ook nog eens actief bij aan het ontwerp en de inrichting van uw woning. Benieuwd naar de overige producten en tips? Ontdek ze hier.