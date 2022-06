Tover je ongebruikte zolder om tot thuisbioscoop

De zolder van het huis is in veel gevallen nogal onhandig qua ruimte: dan is hij weer te groot, dan weer te klein. Maar deze zolder van een huis in Londen had gelukkig wel de juiste afmetingen en schreeuwde haast om getransformeerd te worden in een loft met filmzaal, een absolute luxe en genot voor elke filmliefhebber. Vandaag laten we je een project zien waarbij een ongebruikte zolder omgetoverd werd tot heuse thuisbioscoop. Wie wil er niet zo'n fantastische zolder hebben? Laten we snel gaan kijken naar de thuisbioscoop. Be inspired!