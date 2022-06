homify 360º: Stockgrove huis

Meestal praten we over het licht in het huis, hoe mooi het naar binnen valt en hoe het huis er ruimtelijk en transparant door wordt. Maar in dit geval is het andersom, nu verlicht het huis de omgeving. Het schijnt ons tegemoed vanuit het duister, en herbergt de huiselijke gezelligheid waar we zo van houden. Zeker in de koude wintermaanden. De koude sneeuw buiten zorgt voor een extra verleidelijkheid van het huis, want we weten dat er binnen een zalige warmte op ons wacht. De grote ramen laten de grens tussen binnen en buiten verdwijnen, in visuele zin, want qua temperatuur is het verschil gelukkig goed merkbaar.