Bijzondere renovatie van een woonboerderij

We lopen de slaapkamer binnen en staan direct versteld. Net zoals in de woonkamer zien we ook hier perfect behouden balken van de oude boerderij. Stel je voor hoe heerlijk je hier kunt slapen in het grote comfortabele bed. Na een drukke dag kom je thuis en het eerste wat je wilt doen is even neerploffen op bed. In deze kamer komt die wens zeker in vervulling, de oude charme heeft een kalmerende werking op je gemoed en laat je dromen over vervlogen romantische tijden.

Tot zover de schitterende oude boerderij. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen, zodat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste trends.

