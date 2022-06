Bega deze badkamerfouten niet!

Een spiegel is een must-have in een badkamer. Ontzettend handig boven de wasbak wanneer je je tanden poetst of je opmaakt. Maar let op, een te kleine spiegel leidt al snel tot irritaties. Zoals je bij deze badkamer ziet er is hier gekozen voor een grote spiegel. Dit is niet alleen ontzettend handig, maar het vergroot optisch ook nog eens de ruimte.