De 4 meest bijzondere vazen van dit moment!

Iedereen houdt van bloemen, hoewel sommige meer dan andere: zo kreeg Elton John een keer een rekening van £ 293.000 van een bloemist waar hij exclusieve bloemen en vazen had besteld; tja, je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Bloemen en bloemstukken behoren tot de ware geneugten van het leven. Zelfs een eenvoudig boeket van roze rozen, paarse irissen of gouden paardenbloemen fleurt ons humeur op wonderbaarlijke wijze op. Ze geven gewoon een gevoel van huiselijkheid. Maar als het gaat om bloemen en bloemstukken in je woonkamer, dan is niet alleen het boeket van belang, want ook een juiste vaas is nodig om de sfeer in huis optimaal te maken. Een slecht gekozen vaas leidt af van de schoonheid van het boeket. Vandaag zetten we een aantal mooie voorbeelden voor je op een rijtje, gewoon om je te inspireren. Kijk daarom met ons mee. Inspiratie ten top!