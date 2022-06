Designhuizen: hedendaagse stijl

We komen aan bij een hedendaags huis. De gepolijste panelen van prefabbeton werden samengesteld om de buitenmuren van dit markante huis te bekleden. De panelen passen precies in elkaar en zorgen voor een dynamische indruk, die zowel sterk als elegant oogt. Hoewel het moderne design heel anders is dan de traditionele naburige huizen, misstaat het designhuis niet in deze wijk: misschien heeft dit laatste iets te maken met de hoogte, die gelijk is aan die van de huizen aan weerszijden van het pand. Een unieke vormgeving vereist veel vakmanschap, dit zien we in dit huis zeker terug. Als bouwmateriaal werd er voor beton gekozen, dit vanwege zijn compromisloze en ingetogen kwaliteit. Het materiaal werd gebruikt voor alle belangrijke elementen van het gebouw, zoals de muren, vloeren, plafonds, trappen en het dak. Ook de omgeving van het huis is minimalistisch gehouden, geen rommel of overbodige prullaria hier, waardoor binnen en buiten een eenheid vormen.