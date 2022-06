We zitten er inmiddels alweer middenin: de herfst, een periode waarin er veel veranderd. Zowel in je huis als in je tuin. Binnen wil je het weer gezellig en knus maken en buiten in de tuin is heel wat werk te doen. De blaadjes vallen van de bomen, de laatste zomerbloemen zijn uitgebloeid, je vijver vraagt om een onderhoudsbeurt en het onkruid groeit ongemerkt alle kanten uit. Je zou natuurlijk kunnen denken: ach ik kom toch niet meer buiten, dus ik laat het lekker voor wat het is., maar dat zou wel heel erg zonde zijn. Zonder onderhoud moet je maar afwachten hoe je jouw tuin in de lente weer aantreft. Alle arbeid die in je in de herfst in je tuin verzet, wordt in de lente ruimschoots beloond. Pak die herfstklusjes dus maar meteen aan, luidt ons advies. Maar wat moet je dan allemaal doen in je tuin? In dit Ideabook geven we daar antwoord op. We geven je 7 tuintips voor de herfst, waardoor je in de lente weer kunt genieten van een prachtige tuin.