Verlicht je leven: jouw persoonlijke lichtplan in zes stappen

Behalve de twee trends in stijl, vinden we het ook van belang je nog even mee te nemen in een trend binnen een van de belangrijkste kamers van ons huis: de woonkamer. We zien hoe de woonkamer steeds meer een 'eigen domein' is geworden. In de historie was de woonkamer, als er geen afzonderlijke ontvangstruimte was, een vrij opgeprikte ruimte. Alles om het bezoek te imponeren met de mooiste schilderijen en het mooiste servies. Inmiddels liggen die tijden achter ons en is de woonkamer bij uitstek de ruimte waarin je je niet hoeft te conformeren. (’Laat mij je woonkamer zien en ik vertel je wie je bent.’) Neem die ruimte dan ook te baat om, ook waar het op verlichting aankomt, jouw eigen stijl neer te zetten. Wees niet bang voor het maken van een statement, maar als je niet zo'n uitgesproken persoon bent mag je het van ons ook best klein houden. Belangrijkste trend in de woonkamer is om een geheel te vormen. Dat klinkt als een open deur, maar het doorbreken van de barrières tussen keuken, woonkamer en slaapkamer wint aan terrein. De loft bijvoorbeeld, is hiermee enorm populair geworden.