10 rustieke huizen waar je de stad voor wilt verlaten

Wanneer we het hebben over hout, dan is er slechts één woord van toepassing… prachtig! Alhoewel velen van ons denken dat hout als materiaal te eenvoudig en simpel is, is de waarheid dat professionals maar al te goed weten dat deze materiaalsoort beschikt over een groot aantal eigenschappen. Wanneer je deze inzet bij architectuur en design worden daarbij vele projecten geboren uit dit materiaal die ook echte eyecatchers vormen! Houten woningen zijn vooral economisch en esthetisch aantrekkelijk door hun vermogen om zich aan te passen waarbij je fantasie de enige beperking vormt.

Zo wordt het mogelijk om een woning te ontwerpen waarvan de toon zo gevarieerd is dat wanneer we dit op de juiste wijze toepassen onze projecten kunnen worden omgetoverd tot dat prachtige rustieke huis waar we allemaal van dromen en dat ook zeer modern en gastvrij oogt. We geloven dit niet? Geloof ons maar dat deze projecten stonden te popelen om hout toe te voegen om ze tot de gewenste blokhut te maken!