De 5 meest subtiele keukenvloeren

De schoonheid van de natuurlijke bouwmaterialen is moeilijk te bevatten, dus als je in een oud huis woont is dit de perfecte vloer die voor veel sfeer in je keuken zorgt. Veel oude huizen hebben hardhouten vloeren, een luxe die je niet snel in nieuwe gebouwen aantreft. Mocht er zo'n vloer in je woning liggen, poets hem dan op, dat scheelt weer in de kosten voor een nieuwe vloer! De rode tint van de vloer past prachtig bij de moderne zwarte meubels links en de witte krukken rechts. In deze kamer zien we de perfecte mix tussen oud en nieuw.