De restauratie van een 220 jaar oude woning in Schotland

Restauratieprojecten zijn één van de favorieten van homify, want ze bewaren de charme van de oude gebouwen vol geschiedenis en karakter, maar geven ze ook een update zodat ze weer jaren mee kunnen. Gebouwen uit 1700 zijn een unicum deze dagen, dat is waarom het gebouw van vandaag beschermd erfgoed is geworden, zodat ze bewaard blijven voor de komende generaties.

Het Apple House in Schotland is een gebouw dat dateert uit 1792 en bevond zich helaas in een toestand van verval. Met lekkend dak, oude goten, ramen, en vloeren was het echt toe aan een grote beurt. Het was een mammoet project, maar de architecten van Architects Schotland Ltd werden door de nieuwe eigenaren gekozen op basis van hun portfolio van restauratieprojecten. Na een grootschalige renovatie is het Apple House in zijn oude glorie hersteld. Het is nu echt een prachtige locatie, waar je zo een bruiloftsfeest zou kunnen organiseren. Kijk met ons mee naar het geweldige resultaat.