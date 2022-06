Voor & Na: Uitbreiding tussenwoning in Hackney, Engeland

De professionals van Tom Kaneko Design & Architecure zijn specialisten op het gebied van woninguitbreidingen en renovaties. De renovatie en uitbreiding van deze tussenwoning in het Engelse Hackney was hun dan ook op het lijf geschreven. Speciale aandacht ging uit naar het verbeteren van de lichtcirculatie en het binnenlaten van extra zonlicht. Het ontbrak de woning aan frisheid en levendigheid, ook was er weinig verband tussen het interieur en het exterieur van de woning.

De architecten hebben de woonkamer vergroot en verbonden met de overige ruimtes, waardoor de ruimte niet alleen feitelijk groter is geworden maar ook optisch groter lijkt. De witgekalkte houten balken zorgen voor een rustgevende sfeer die ons de drukke stad op de achtergrond doet vergeten. Het interieur is modern gehouden maar niet van het type minimaal en steriel. Lees in het vervolg van dit artikel stap voor stap hoe de architecten de renovatie van deze woning hebben aangepakt.