Het creëren van een rustieke schrijfruimte

Als u niet beschikt over een ruime aparte studiekamer, maar wel graag een stijlvolle werkruimte wilt maken, kun je nadenken over het plaatsen van een bureau in je slaapkamer. Over het algemeen hebben we de neiging te denken dat slaapkamers puur voor rust en ontspanning bedoeld zijn, maar in de huidige woningen in de stad, waarin niet altijd zeeën van ruimte zijn, is een bureau in de slaapkamer bruikbaar en praktisch. Dit voorbeeld illustreert hoe een bureau daadwerkelijk een verbetering van de sfeer in de ruimte kan zijn en daarnaast een praktische werkplaats biedt. Het rustieke bureau mixt moeiteloos met het modern ingerichte vertrek, terwijl de stalen poten van het bureau een gevoel van moderniteit en eigentijds wonen oproepen. Vermengd met de rustieke accessoires voelt de ruimte direct warm en huiselijk aan. Daarmee is hij geschikt voor een schrijver die zwoegt op zijn eerste roman.