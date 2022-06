Extra kamer: uitbreiding van een huis in Salisbury, Engeland

Soms moeten we kiezen: verhuizen of het huis verbouwen. Er komt namelijke een tijd dat een huis niet meer voldoet, omdat het gezin gegroeid is, of omdat het simpel weg niet meer naar de smaak van de bewoners is. Voor velen is dit een lastige keuze, want onze woningen zitten vol met herinneringen. Vandaag gaan we je een aantal projecten laten zien waarbij de bewoners gebruik gemaakt hebben van de creatieve vaardigheden van een topontwerper, die de grenzen van de woning letterlijk wist op te rekken. De uitbreiding van het huis in Salisbury, Engeland, is op ecologische wijze gerealiseerd. Tevens is het ruimteprobleem opgelost waarmee het jonge gezin kampte. Dat kan nu gewoon in de woning blijven wonen. Vandaag gaan we je een rondleiding geven in deze woning die door Haydn Bennett Chartered Architects onderhanden is genomen. Kijk met ons mee naar het verbluffende resultaat.