Tuintrend: een landelijke zomerse tuin

Een kopje thee in de ochtend, middag of avond is een heerlijk rustmoment op de dag, vooral in een prachtige landelijke omgeving, zoals deze van Susie Watson Designs. Dat is pas echt genieten van de voorjaarsbloemen, de vogels die terug komen van hun overwinteren en de welriekende geur van het gras. Deze tuin is eenvoudig te creëren, zelfs op een kleine binnenplaats of balkon, je moet alleen bereid zijn om met heggenscharen de boel eens lekker te snoeien. Landelijke tuinen zijn niet heel erg gestileerd, en hebben een aardse wilde look, dat is hun charme, daardoor kunnen wij als stedelingen weer in contact treden met de natuur.