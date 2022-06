Overnachten in een vogelhuisje

In Vlaardingen vinden we een wel heel bijzonder hotel. Of is het een bungalowpark? Een camping misschien? De Vreemde Vogel is opgericht door Davy Knijnenburg en Petra Buijs, de één geboren op een boerderij, de ander in een hotel. Deze ogenschijnlijk simpele achtergrond heeft geleid tot een park met vliegtuigen, vogelhuizen, struisvogels, safaritenten en pipowagens, en allen zijn bewoonbaar! Het klinkt zo gemakkelijk en vanzelfsprekend, men neme een bestanddeel hotel en een bestanddeel boerderij en we eindigen met dit bijzondere en kleurrijke 'buitenhotel', alsof deze toekomst bij hun geboortes al vaststond. De Vreemde Vogel combineert de service van een hotel met de kleinschaligheid van een Bed & Breakfast. De buitenkamers zijn voorzien van alle gemakken. Verwarming en sanitair is aanwezig en het ontbijt krijg je er gratis bij. In dit artikel laten we je één van de bijzondere buitenkamers van het park zien, speciaal voor alle mensen die thuis hun ei niet kwijt kunnen.