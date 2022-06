10 eenvoudige appartementen met een perfecte feng shui

Feng shui is over het algemeen bekend door de voor ons soms wat vreemde adviezen en informatie die deze leer niet op de juiste wijze weergeven. Het is echter een gedachtegoed dat de basis vormt van wat veel interieur designers dagelijks toepassen. Wanneer je een eenvoudige woning binnenkomt die 'gewoonweg' goed aanvoelt dan weet je hoeveel invloed de ruimteverdeling van objecten en materiaal kunnen hebben op de ambiance van een woning – wat deze ook heeft gekost. Wat basiskennis van de belangrijkste principes van feng shui is een simpele manier om veel winst te boeken op het vlak van de sfeer in je woning. We geven je daarom wat tips hoe je je eigen feng shui geïnspireerde interieur kunt creëren!