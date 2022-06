Spiraalvormige wijnkelders

De ronde wijnkelder, ook wel Helicave genoemd, is een idee van Georges Harnois. Al in de jaren '70 ontwierp en patenteerde hij zijn eerste Helicave Harnois. Op de foto zien we een uitvoering van de Helicave van het Franse bedrijf Démarches. De kelder is eenvoudig aan te leggen en de rekken kunnen gemakkelijk geïnstalleerd worden. Dit exemplaar kent een transparante afsluiting waardoor de kelder en de wijnflessen niet aan het oog onttrokken worden. Met zo'n prachtig systeem is dat ook niet echt nodig.