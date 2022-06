Thuis uitgaan: creëer een bar in je eigen huis

Handige apparatuur en de drank zijn belangrijk in een bar, maar als je geen sfeervolle glazen hebt om je magische drankje in te schinken zal de ervaring voor je gasten minder leuk zijn. Investeren in stijlvolle bar-artikelen is investeren in de grijns op het gezicht van je gasten. Simpelweg, omdat leuke glazen voor een bepaalde vrolijkheid zorgen in je thuisbar. Maak een lekkere milkshake, een lekkere cocktail, of allebei. Je gasten zullen ervan genieten. Sfeer is het halve werk in een bar!