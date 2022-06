De 5 meest Luxueuze serres en eetkamers

Serres hebben hun wortels in het Victoriaanse Engeland, ze ontpopten zich als een populaire manier voor burgers om hun tijd door te brengen in de tuin, vooral tijdens de winter. Meerdere decennia genoten de rijke upper-class Victoriaanse families van deze luxueuze uitbouw. In onze tijd is de serre of wintertuin een ruimte voor meerdere bezigheden, het is een ruimte voor ontspanning en bezinning, evenals een stijlvolle extra kamer waar de gasten en gastheer/gastvrouw heerlijk kunnen verpozen. Vandaag kijk we naar een aantal prachtige serres die tevens dienst doen als eetkamer. Daarnaast zien we hoe je een ruimte stijlvol, elegant, licht en geschikt kan maken, zodat je het hele jaar van deze kamer kunt genieten.